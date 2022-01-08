У сирот в нижнетагильском детдоме появились взрослые наставники

7 января детей в интернате состоялся концерт. Детей поздравляли с Рождеством Христовым. Им пожелали учиться любить Бога и своих ближних, чтобы видеть Ангелов. После чего они получили благословение и сладкие подарки. А сироты подарили церковнослужителям поделки, сделанные своими руками.