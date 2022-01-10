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МФЦ в Свердловской области не выдают документы из-за масштабного сбоя в системе

10 января 10:13
Фото: скриншот с Google Maps
Жители Свердловской области 10 января не смогли воспользоваться услугами многофункционального центра.

Веб-сервис МФЦ Свердловской области перестал отвечать на запросы. По этой причине местные жители не могут записаться на прием дистанционно, получить консультации и другие услуги.

Так продолжается более трех часов кряду. Но в организации просят набраться терпения и поясняют: всему виной масштабный технический сбой. Произошло это на территории всего региона. Поэтому узнать, например, статус своего заявления якобы можно только позвонив в контакт-центр.

Консультацию о готовности пакетов с документами, опять же со слов работников МФЦ, которым удавалось дозвониться свердловчанам, должны предоставлять по номеру: 8 (343) 273–00–08, добавочный номер «1». Но сделать это у многих получается. В контактный центр МФЦ — тоже.

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#Сбой#Екатеринбург#Свердловская область#Мфц#Происшествия
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