Московский поставщик требует 453 млн с тагильского УВЗ по договорам купли-продажи

Все иски поданы 7 декабря 2021 года. Первый суд пройдет 26 января 2022 года. Он касается задолженности в 20,8 миллиона рублей. На следующий день будет рассматриваться дело о долге в 34 миллиона рублей. Отмечается, что основной долг по договору поставки составляет 28,1 миллиона рублей, а остальная сумма — это неустойка с 3 апреля по 21 октября. Также в сумму требований входит оплата госпошлины.