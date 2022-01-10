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На форуме «Здоровое общество» будут обсуждать внедрение инноваций в сфере медицины

10 января 18:25
Фото: pixabay.com
Форум «Здоровое общество» организуют 16 февраля этого года, в первый день Российского инвестфорума, на площадке парка науки и искусства «Сириус». Важнейшая тема — «Новые вызовы для здравоохранения».

Как пишет rg.ru, участники мероприятия обсудят вопросы совершенствования системы медицинской помощи, развитие медицины и нововведения в системе здравоохранения. На пленарной сессии «Драйверы развития здравоохранения: пандемия, технологии, национальные цели» обсудят национальные цели и применение новых технологий в медицине в условиях эпидемии коронавируса.

В ходе экспертных сессий будет обсуждаться, какие перспективы для развития системы здравоохранения дают цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект.

В деловую повестку также включили вопросы борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, вакцинопрофилактики, повышения доверия граждан к здравоохранению.

На тематическом блоке «Здравоохранение в пандемию и после» будут проведены сессии «Пандемия 2.0: что дальше?», «„Долгий“ COVID: время быстрого реагирования», «Открытое здравоохранение: как выстроить коммуникацию государства и общества».

«Здравоохранение стоит сегодня на пороге перехода к качественно новому уровню, что часто определяется развитием медицины, внедрением инновационных технологий и разработок. Перед нами стоят большие задачи, от решения которых зависят материальное положение россиян, качество и продолжительность жизни населения. Не сомневаюсь, что работа экспертов на форуме „Здоровое общество“ будет обладать огромным практическим значением и выступит существенным вкладом в развитие здравоохранения», — подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.

Тематический блок «Инвестиции и инновации для качества жизни» включит большое число вопросов, связанных с внедрением инноваций в медицину, перспективами и рисками цифровой медицины, а также материальными вложениями в здоровье как фактор экономического роста.

На тематическом блоке «На пути к целевым показателям национального развития» эксперты обсудят аспекты исполнения нацпроектов и достижения поставленных целей.

Более подробная информация — на официальном сайте форума «Здоровое общество»: forumhealth.ru.

Аккредитация представителей медиа на Российский инвестиционный форум будет идти до 17 января: rusinvestforum.org.

#Общество
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