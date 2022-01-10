На форуме «Здоровое общество» будут обсуждать внедрение инноваций в сфере медицины

«Здравоохранение стоит сегодня на пороге перехода к качественно новому уровню, что часто определяется развитием медицины, внедрением инновационных технологий и разработок. Перед нами стоят большие задачи, от решения которых зависят материальное положение россиян, качество и продолжительность жизни населения. Не сомневаюсь, что работа экспертов на форуме „Здоровое общество“ будет обладать огромным практическим значением и выступит существенным вкладом в развитие здравоохранения», — подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.