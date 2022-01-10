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Онищенко одобрил идею об организации обязательного тестирования на наркотики в школах

10 января 16:11
Фото: pixabay.com
Геннадий Онищенко, ранее занимавший должность главного санитарного врача РФ, одобрил новую инициативу по введению в школах обязательного тестирования на наркотики. Он озвучил мнение, что определение наркотической зависимости на начальном этапе поможет быстрее вернуть школьников к нормальной жизни.

Как пишет NEWS.ru, Онищенко заявил о необходимости внедрить наиболее эффективный механизм тестирования и заранее просчитать все риски. Вопрос обязательности такой диагностики депутаты планируют обсуждать в ходе весенней сессии в Государственной думе.

По заявлению Онищенко, такой вопрос обсуждался уже не в первый раз и в нем есть разумное звено. Необходимо тщательно проработать данную инициативу. В первую очередь, организовать неинвазивный способ диагностики употребления наркотиков в школах. Во-вторых, потребуется добиться согласия родителей, так как речь идет о несовершеннолетних. Также необходимо позаботиться о соблюдении медицинской тайны, чтобы результаты тестирования, независимо от исхода обследования, оставались недоступны для посторонних.

Он подчеркивает, что перед внедрением обязательной проверки школьников на наркотики важно определить основные группы риска и понять, стоит ли проверять каждого учащегося или организовать диагностику выборочно.

Онищенко уверен, что чем раньше удастся определить наркотическую зависимость у школьников, тем больше будет шансов на благополучный исход терапии, так как детей получится «вернуть из того болота, в которое они погружаются, ведь жизнь наркоманов очень короткая».

Ранее замглавы комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что тестирование на наркотики стоит сделать обязательным в школах. Обсуждение данной инициативы запланировано на начало весенней сессии в Госдуме.

Осенью прошлого года Милонов обратился к главе Министерства здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением обязать школьников проходить психологическое тестирование. Парламентарий уверен, что проверка учеников на наркотики вкупе с психологическим тестированием позволит эффективно бороться с возникновением эпизодов насилия в школах. Милонов отметил, что данное предложение уже обсуждалось комитетом Государственной думы.

#Общество
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