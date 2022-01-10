Онищенко одобрил идею об организации обязательного тестирования на наркотики в школах

По заявлению Онищенко, такой вопрос обсуждался уже не в первый раз и в нем есть разумное звено. Необходимо тщательно проработать данную инициативу. В первую очередь, организовать неинвазивный способ диагностики употребления наркотиков в школах. Во-вторых, потребуется добиться согласия родителей, так как речь идет о несовершеннолетних. Также необходимо позаботиться о соблюдении медицинской тайны, чтобы результаты тестирования, независимо от исхода обследования, оставались недоступны для посторонних.