Перевозчик рассказал о содержимом огромных цистерн на обочине свердловской трассы

Это нормальные ребята, мне их жалко, они с декабря там стоят и все праздники. Одни сначала заступают на сутки, потом их меняют другие. Все праздники просидели. Имеет ли право начальник такое распоряжение давать? Это рабы, что ли, его? Мне кажется, это незаконно,предполагает он.