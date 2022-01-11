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21-летний юноша рискует попасть за решетку за растление детей в 45 регионах РФ

11 января 15:18
Фото: 1MI
21-летний молодой человек обвиняется в том, что через соцсети совращал детей в 45 субъектах России. Расследование дела о распространении детской порнографии завершено в Кургане.

Данные правоохранительных органов гласят, что юноша является жителем Зауралья. Туда он приехал из Москвы. Теперь молодой человек обвиняется в том, что совершил 35 преступлений в отношении детей. Об инциденте стало известно за счет курганских родителей, сообщает пресс-службе областного СК.

Установлено, что россиянин действовал в 2018–2020 годах в соцсетях, где создавал фейковые страницы. Переписываясь с детьми, он скидывал им непотребные материалы и просил присылать интимные фото и видео. Данные эпизоды были обнаружены с помощью анализа информации, которую предоставил интернет-провайдер, а также за счет переписок в соцсетях.

Планируется, что в скором времени уголовное дело изучит суд. Перечисленные преступления — часть серии того, что совершил обвиняемый.

Напомним, медсестра скандальной больницы в Первоуральске задержана из-за секса с 14-летним школьником. Теперь врачу грозит до четырех лет колонии. С заявлением в полицию обратилась мать подростка.

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#Россия#Педофилия#Соцсети#Дети#Интимные фото#Интим#Происшествия
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