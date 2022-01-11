21-летний юноша рискует попасть за решетку за растление детей в 45 регионах РФ

Установлено, что россиянин действовал в 2018–2020 годах в соцсетях, где создавал фейковые страницы. Переписываясь с детьми, он скидывал им непотребные материалы и просил присылать интимные фото и видео. Данные эпизоды были обнаружены с помощью анализа информации, которую предоставил интернет-провайдер, а также за счет переписок в соцсетях.