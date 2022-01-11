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Имущество экс-супруги бывшего вице-спикера Госдумы продается на Урале за 114,6 млн

11 января 11:40
Фото: 1MI
Имущество экс-супруги бывшего вице-спикера Госдумы Валерия Язева Валентины Морозовой выставил на торги финансовый управляющий. Речь идет об участках земли и постройках в поселке Рассоха Белоярского ГО.

Начальная стоимость имущества составляет 114,6 миллиона рублей. Проводиться аукцион будет путем публичного предложения. Заявки потенциальные покупатели могут подать до 5 апреля.

Все продается одним лотом. В него входят четыре участка земли площадью 25,5 тысячи квадратных метра и три нежилых помещения.

Напомним, процедура реализации имущества введена в отношении Валерия Язева в августе 2020 года. Иск о банкротстве рассматривался с 2018 года. Общая сумма долгов бывшего депутата превышала 1,6 миллиарда рублей. Также банкротом объявлена и Валентина Морозова. Она два года назад выступила поручителем по кредиту ООО «Ява строй», принадлежащей мужу. Иск был подан Сбербанком, когда компания не смогла расплатиться по кредитам, а потом и поручители.

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#Белоярский#Банкротство#Продажа#Валерий Язев#Экономика
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