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На 150 тонн отходов больше вывезено за праздники из городов Свердловской области

11 января 11:05
Фото: Пресс-служба компании «Рифей»
На 150 тонн отходов больше вывезено за праздничные дни из городов на севере Свердловской области. Показатель демонстрирует, что по сравнению с буднями объемы мусора вырастают.

Рост количества ТКО, снегопады и морозы не повлияли на график вывоза мусора. Количество спецтехники было увеличено на 77 машин по сравнению с прошлым годом, сообщил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Главной сложностью для регоператора стали мороз и снегопады. Например, в Сосьвинском и Верхотурском городских округах температура достигала -35 градусов, что могло спровоцировать переохлаждение гидравлики мусоровозов. Снегопады осложнили вывоз мусора из Невьянского, Североуральского, Горноуральского, Волчанского, Карпинского, Ивдельского, Серовского и Сосьвинского городских округов, сообщили в пресс-службе компании «Рифей».

Всего за период каникул было зарегистрировано 17 случаев, когда мусоровозы не могли подъехать к площадкам из-за мешающего транспорта. Большая часть инцидентов приходится на Нижний Тагил и Краснотурьинск.

Фото: Пресс-служба компании «Рифей»

Еще одна проблема — непредоставление графиков работы юридическими лицами, что привело к бесполезным выездам. Всего насчитывается 150 мест, где вывоз мусора был запланирован. Однако не все предупредили об изменениях режима.

На сегодняшний день вывоз мусора осуществляется в соответствии с графиком.

#Рифей#Горноуральский городской округ#Вывоз мусора#Мусор#Горноуральский#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Общество
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