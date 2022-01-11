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Ремонт отделений Демидовской больницы в Нижнем Тагиле начнут в 2022 году

11 января 11:00
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
Готовность к капитальному ремонту отделений самой старой больницы Нижнего Тагила - Демидовской - оценили в правительстве Свердловской области.

Демидовская больница — одно из старейших зданий в Нижнем Тагиле. Существует она вот уже более 250 лет и обслуживает территорию с охватом населения в несколько десятков тысяч человек.

Осенью прошлого года Ленинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о выделении 21 млн рублей на ремонт гинекологического отделения, потому что изначально необходимость ремонта ответчиком признавалась только на словах, а на деле сроки ремонта оттягивались.

Минздрав по суду обязан отремонтировать гинекологию в Демидовской больнице в Тагиле
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10 января в больнице побывал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Он осмотрел хирургическое отделение и гинекологии. В первом из них решено заменить всю старую мебель, а во втором — провести капитальный ремонт. Помимо это обсуждалась возможность приобретения нового эндоскопического комплекса и подготовка проектно-сметной документации для предстоящего капитального ремонта операционного блока, сообщает пресс-служба медучреждения.

Отделение гинекологии после своего обновления будет вмещать в себя 60 коек. Здесь обустроят смотровые, процедурные кабинеты и помещения для медперсонала. Прекращать из-за этого плановый прием пациентов не планируется.

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