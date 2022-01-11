В гей-пропаганде среди детей обвинили юриста из Екатеринбурга

Она пояснила, что занимается администрированием сайта самого центра и «Квир-линии» — отдельного проекта, где на карте в рамках «Уральской недели гордости» отмечались исторические для ЛГБТ места. По протоколу, Анна выкладывала данные о датах и местах проведения мероприятий для представителей ЛГБТ и тем самым пропагандировала нетрадиционные отношения.