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В гей-пропаганде среди детей обвинили юриста из Екатеринбурга

11 января 16:41
Фото: pixabay.com
Два протокола за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений заведено на юриста Ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге Анну Плюснину. О нарушениях заявили детские психологи из екатеринбургских организаций «Каравелла» и «Гнездышко».

В последние три года было подано около трех сотен заявлений на работу центра, сообщила Анна в своем аккаунте на Facebook.

Она пояснила, что занимается администрированием сайта самого центра и «Квир-линии» — отдельного проекта, где на карте в рамках «Уральской недели гордости» отмечались исторические для ЛГБТ места. По протоколу, Анна выкладывала данные о датах и местах проведения мероприятий для представителей ЛГБТ и тем самым пропагандировала нетрадиционные отношения.

Психологи недовольны формулировкой, что в Ресурсном центре хотят, чтобы Екатеринбург принимал ЛГБТ персон. По их мнению, это может создать в головах детей привлекательный образ центра, по словам Плюсниной, и они могут прийти попить чай и весело провести время среди персон ЛГБТ.

Юрист предположила, что ей грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

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#Екатеринбург#ЛГБТ#Юрист#Новости УрФО#Происшествия
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