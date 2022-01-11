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Житель Екатеринбурга попросил главу СК помощь его четырехлетней дочери

11 января 03:57
Фото: pixabay.com
Екатеринбуржец Валерий Бауэр через социальную сеть Instagram обратился к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой о помощи четырехлетней дочери.

Свердловчанин Валерий Бауэр развелся со своей женой. Рассмотрев дело об определении места жительства ребенка, суд оставил его дочь с матерью. Мужчина уверяет, что у малышки имеются проблемы со здоровьем. А экс-супруга, с которой у него конфликт, всячески мешает получению квалифицированной медицинской помощи. Вот и решил он, родной биологический отец, обратиться к Александру Бастрыкину, главе Следственного Комитета России.

В своем Instagram житель столицы Среднего Урала пишет следующее. Во время родов дочь получила травму шейного отдела позвоночника, и в дальнейшем, с развитием детского организма, это привело к проблемам в части неврологии. Отец уверяет, что пытается помочь с лечением, но безрезультатно. Сделать этого не дают бабушка и бывшая жена. Сводить ребенка на массаж и другие необходимые процедуры — проблема. Увидеться с дочерью лишний раз — тоже.

В ведомствах, от ПДН до прокуратуры, мужчине не верят. Причину этого Валерий Бауэр видит в коварстве бывшей тещи. Она с его слов, созвала консилиум. Врачи определили, что ребенок совершенно здоров. И не усмотрели причин для лечения.

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