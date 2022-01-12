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Администрация Алапаевска получила 17 предписаний за плохую очистку дорог от снега

12 января 07:46
Фото: ГИБДД по Свердловской области
17 предписаний от ГИБДД получила администрация Алапаевска с 1 января текущего года. Причиной этого стала плохая очистка дорог от снега.

Администрация Алапаевска плохо содержит дороги. За весь прошлый год муниципалитету было выдано 487 предписаний. При этом ответственные за это чиновники и коммунальные организации получили 23 таких документа.

Фото: ГИБДД Свердловской области

По итогу проверок в отношении собственников дорог, должностных и юридических лиц было составлено 25 административных материалов из-за содержание улично-дорожной сети на «дохлую тройку» и еще 10 — за невыполнение предписаний полиции. Но даже в наступившем году ситуация меняется мало. С 1 января в администрацию направлено еще 17 предписаний, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

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#ГИБДД#Улицы#Дорога#Свердловская область#Улица#Ремонт дорог#Полиция#Общество
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