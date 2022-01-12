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Медики уральского онкодиспансера просят Куйвашева не увольнять главврача

12 января 17:20
Фото: 1MI
Медики и пациенты Свердловского областного онкологического диспансера обратились с просьбой к губернатору Евгению Куйвашеву. Они хотят, чтобы главврач Владимир Елишев остался в своей должности. Уральцы составили письмо, которое подписало свыше 100 человек.

В письме свердловчане указали, что с того момента, как Елишев был назначен на должность, онкоцентр сильно изменился в лучшую сторону. Туда было закуплено новое оборудование и технологии.

Медики отметили, что в учреждении открылись новые технологические центры диагностики и терапии, также поликлиника начала функционировать в две смены, устроились работать доброжелательные администраторы, а учреждение несколько раз награждали. Врачи назвали главврача «флагманом», сообщает Znak.

Напомним, 12 января стало известно, что официально уволен главный врач областного онкологического диспансера Владимир Елишев. Пост он покинул по собственному желанию.

Главврач свердловского онкодиспансера отправлен в отставку
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#Врачи#Диспансер#Евгений Куйвашев#Увольнение#Главврач#Общество
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