Почти 700 случаев штамма коронавируса «омикрон» выявлено в России

Большинство зараженных «омикроном» находятся в Москве, рассказала Голикова. Она отметила, что, скорее всего, область примет на себя первый удар распространения. Предполагается также, что показатели заболеваемости и выявляемости могут быть превышены.
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала всего о 305 случая заражения новым штаммом. Она заявила, что уже в 13 регионах выявлены заболевшие. На данный момент Свердловской области среди них нет.
Случаи зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Мурманской, Ленинградской, Ростовской, Московской, Орловской, Оренбургской, Рязанской и Нижегородской областях, а также Республиках Башкортостан и Ингушетия.