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Стали известны детали строительства госпиталя на месте заброшенного училища на Уктусе

12 января 13:36
Фото: 1MI
Детали строительства госпиталя на месте заброшенного училища на Уктусе в Екатеринбурге рассказали военные. Минобороны РФ уже заключило контракт на составление проекта.

Планируется, что в новом госпитале будет 530 коек для пациентов. Также учтен демонтаж существующих зданий и сооружений, сообщил замминистра обороны Тимур Иванов в письме депутату Госдумы Андрею Альшевских.

На данный момент уже получено положительное заключение госэкспертизы по инженерным изысканиям и начата работа по разработке проекта. Планируется получить по нему положительное заключение уже в 2022 году.

В Минобороны добавляют, что на 2022 год бюджет уже был сформирован поэтому выделение средств возможно при планировании оборонного заказа на 2023 и плановые 2024 и 2025 года.

Напомним, екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище открылось в 1992 году, а в 2011 остановило работу. После его расформирования военные были переведены в Михайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.

#Екатеринбург#Строительство#Госпиталь#Новости УрФО#Экономика
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