Стали известны детали строительства госпиталя на месте заброшенного училища на Уктусе

Планируется, что в новом госпитале будет 530 коек для пациентов. Также учтен демонтаж существующих зданий и сооружений, сообщил замминистра обороны Тимур Иванов в письме депутату Госдумы Андрею Альшевских.
На данный момент уже получено положительное заключение госэкспертизы по инженерным изысканиям и начата работа по разработке проекта. Планируется получить по нему положительное заключение уже в 2022 году.
В Минобороны добавляют, что на 2022 год бюджет уже был сформирован поэтому выделение средств возможно при планировании оборонного заказа на 2023 и плановые 2024 и 2025 года.
Напомним, екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище открылось в 1992 году, а в 2011 остановило работу. После его расформирования военные были переведены в Михайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.