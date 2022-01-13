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Очистка Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле начнется в середине июня

13 января 13:08
Фото: 1MI
В середине июня 2022 года начнется очистка от донных отложений Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле.

Об этом рассказал директор «Тагилдорстрой» во время отчета Владиславу Пинаеву о подготовке ко второму этапу экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. Комплексный план работ утвержден главой региона и рассчитан на 3 года. Стоимость контракта — более 400 млн рублей.

На данный момент подрядчик смонтировал трехкилометровый пульпопровод и оборудовал площадку для складирования и осушения донных отложений. В конце февраля должна состоятся приемка уникального земснаряда, специально изготовленного на Цимлянском судомеханическом заводе, аналогов которому на данный момент в Свердловской области нет.

Реализация проекта, по словам главы Нижнего Тагила, проходит в запланированные сроки.

Напомним, что в 2022 году на водохранилище специалисты «Водоканал-НТ» возьмут 51 пробу воды для исследования на наличие яиц гельминтов, лямблий, энтеровирусов, гепатита А и сальмонеллы. Также они будут выявлять наличие тяжелых металлов и вредных веществ в воде. В частности, цинка, никеля, хрома, кадмия, цианидов, ртути, бензапирена и других. Всего в течение года будут отобраны 1366 проб с насосных станций всех районов Нижнего Тагила.

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