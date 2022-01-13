Очистка Черноисточинского пруда в Нижнем Тагиле начнется в середине июня

Напомним, что в 2022 году на водохранилище специалисты «Водоканал-НТ» возьмут 51 пробу воды для исследования на наличие яиц гельминтов, лямблий, энтеровирусов, гепатита А и сальмонеллы. Также они будут выявлять наличие тяжелых металлов и вредных веществ в воде. В частности, цинка, никеля, хрома, кадмия, цианидов, ртути, бензапирена и других. Всего в течение года будут отобраны 1366 проб с насосных станций всех районов Нижнего Тагила.