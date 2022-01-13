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Разъяренный дворник в Нижнем Тагиле нецензурно выругался на женщину с собакой

13 января 05:04
Фото: 1MI
Тагильчанку обматерил дворник. И все из-за того, что ее домашний питомец понюхал его лопату.

О конфликте местной жительницы и дворника сообщает паблик Инцидент Нижний Тагил. С ее слов, конфликт произошел у подъезда, когда она с Лисой, так зовут собаку, возвращалась с прогулки.

Животное проявило любопытство и понюхало кем-то оставленную лопату. Но это бросилось в глаза владельцу инструмента. К женщине с метлой наперевес бросился дворник. Он стоял у соседнего подъезда и возмутился поведением пса.

По словам женщины, мужчина грязно ругался. Она попыталась спросить «что случилось», но незнакомец был настроен агрессивно. Она подхватила собаку на руки и забежала в подъезд.

Обслуживанием дома занимается управляющая компания «Городок». Почему этот дворник проявил агрессию тагильчанка не понимает.

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#Свердловская область#Собака#Дворник#Нижний Тагил#Происшествия
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