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Сдаем тесты по математике успешно: советы, которые помогут школьнику

13 января 07:00
Фото: 1MI
Сдача тестов по математике для многих является непростой задачей. Не все понимают эту науку, но обычно это вызвано слабой подготовкой. Недостаток знаний по пройденным темам как раз и является основной проблемой, которая препятствует успешной сдаче теста. Ее можно избежать, что для этого нужно — читайте ниже.

Общая техника сдачи тестов: несколько рекомендаций, которые упростят задачу

Несмотря на то, что все вопросы и уровень сложности в каждом индивидуальном случае будет отличаться, есть особая система, которую можно применять на экзамене, чтобы повысить шансы на успех. Вот несколько хитростей:

  1. Выбирайте тот вариант, который первым бросился в глаза. Если есть возможность выбора, старайтесь не слишком вникать в задания. Обычно тот вариант, который сразу «пришелся по душе» оказывается более понятным и легким.
  2. Сразу отметьте все правильные ответы, которые знаете. Потом пройдитесь по тем, которые вызывают сомнения, взвесьте все «За» и «Против», выбрав подходящий вариант. Напоследок оставьте вопросы, ответы на которые не знаете, так будет больше времени их решить.
  3. Положитесь на интуицию. Если есть ощущение, что какой-то вариант верен, даже если вы не знаете объяснения, почему он к таким относится, попробуйте ему довериться. Нередко правильное решение выглядит более знакомым.

Конечно, эти советы не заменят качественную подготовку. Поэтому, чтобы хорошо сдать тест нужно знать программу, а пропущенные или сложные темы можно проработать индивидуально с репетитором. Сегодня для этого не нужно даже выходить из дома. Онлайн-обучение позволяет заниматься с педагогами из любой точки земного шара в удобное время.

Основные сложности математических тестов: как с ними справиться

Разобравшись с общей техников сдачи экзаменов, остановимся более детально именно на решении арифметических задач. Математика относится к категории самых сложных наук, отчего и сдача тестов по этому предмету часто вызывает проблемы. К тому же она и входит в число обязательных дисциплин для сдачи ЕГЭ и поступления в вузы на многие специальности, поэтому нужно обязательно научиться сдавать тесты по данному предмету, хотя это и непросто.

Сложности обычно заключаются в завязывании заданий. В математике обычно для этого используют алгоритмы и сложные формулы Их нужно не просто хорошо выучить, а и понимать логику их действия на конкретном примере. Верный ответ возможен только при точном решении, а одна даже незначительная ошибка в формуле влечет за собой неправильный ответ. Чтобы избежать подобных рисков, расскажем несколько секретов, которые помогут сдать тест по математике:

  • пишите (именно пишите сами) шпоры. Даже, если ими не получится воспользоваться, в процессе их подготовки сработает визуальная память и легче будет решить задачу;
  • исключите отвлекающие факторы на период подготовки. Отключите телефон, закройте соцсети, уберите все то, что может помешать сосредоточиться;
  • хорошо отдохните перед тестом. Готовиться нужно заранее, а накануне сдачи следует выспаться, чтобы организм восстановил силы.

Ну и конечно, не стоит полагаться только на удачу или память, зазубривая формулы. Лучше заблаговременно начать подготовку к ВНО с педагогом, чтобы не только выучить их, а и научиться понимать и правильно с ними работать. Подобрать репетитора можно через Buki. Это сервис поиска педагогов для индивидуальных занятий по любым предметам.

Подводя итог, отметим, что сдача теста по математике — вполне посильная задача для любого школьника. Главное — хорошо подготовиться с педагогом, проработать все непонятные моменты. А вот что еще поможет при сдаче теста, и какие хитрости облегчат задачу — об этом мы рассказали в данной статье. Удачи!

#Дети#Образование#Школа#Общество
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