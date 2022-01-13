Югорский лыжный марафон-2022 состоится в апреле в Ханты-Мансийске

В первый день марафона — 8 апреля — состоится забег на 50 км классическим стилем. Организаторы полагают, что это поможет привлечь новых профессиональных участников в лыжную гонку. На следующий день, 9 апреля, пройдут массовые забеги свободным стилем. Традиционно лыжникам будут предложены три дистанции: на пять, двадцать пять и пятьдесят километров, при этом на последние две дистанции смогут выйти спортсмены, достигшие восемнадцатилетнего возраста. Что же касается верхнего возрастного порога, то в «очных» забегах с массовым стартом допускается участие граждан до 64 лет включительно. А спортсменам старше 65 лет лыжная гонка впервые будет доступна в онлайн-формате.