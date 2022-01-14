TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тротуары для школьников обустроят в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом

14 января 09:40
Фото: 1MI
Обустроить улицу Кирова рядом с образовательными учреждениями в селе Петрокаменское планируется к новому учебному году. Также предстоит ремонт улицы Строителей.

Заказчиком выступает администрация Горноуральского городского округа, на работы из местного бюджета выделено 2,7 миллиона рублей. Ремонт от остановки школьного автобуса от улицы Строителей до улицы Кирова должен быть окончен до 1 августа 2022 года. Работы будут проводиться по маршрутам «Дом-Школа-Дом».

Подрядчику необходимо сделать основания под тротуары и дорожки и заасфальтировать их. Также предусмотрено укрепление обочин щебнем. Все материалы должны соответствовать санитарным нормам и иметь сертификацию. Также подрядчик должен оградить объект перед началом работ и согласовать схему транспорта.

Гарантия на работы составит 24 месяца, срок контракта после заключения — до 31 декабря 2022 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 21 января.

Напомним, подрядчиков на ремонт трех дорог в поселках Висим и Черноисточинск ищет администрация ГГО. Работы рассчитаны до 2024 года.

Материалы по теме
Дорогу Петрокаменское — Бродово под Тагилом отремонтирует компания из ЕкатеринбургаНовый хоккейный корт появится для жителей села Петрокаменское под Нижним ТагиломСтационар в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом вскоре возобновит свою работу
#Школьники#Спарк#Пешеходный переход#Ремонт дорог#Петрокаменское#ГГО и пригород#Эксклюзив#Транспорт
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25