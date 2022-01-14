Тротуары для школьников обустроят в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом

Подрядчику необходимо сделать основания под тротуары и дорожки и заасфальтировать их. Также предусмотрено укрепление обочин щебнем. Все материалы должны соответствовать санитарным нормам и иметь сертификацию. Также подрядчик должен оградить объект перед началом работ и согласовать схему транспорта.