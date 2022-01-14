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Ударившая школьника учительница в Березовском вернулась к работе

14 января 08:35
Фото: 1MI
Ударившая школьника во время урока учительница в Березовском вернулась к работе после праздников. Ее от обязанностей не отстранили.

Пока в школе продолжаются проверки, но преподаватель вернулась на свое рабочее место. Ее будут судить, но пока дата заседания не назначена. Директор школы уже составляла на нее характеристику, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Ученика родители хотели перевести в другую школу, рассказывает источник. С ним проводились профилактические беседы, результатом которых стало обещание наладить контакт с учителем.

Напомним, конфликт между учителем и школьником произошел 19 декабря 2021 года во время урока. Преподаватель дала ему пощечину и порвала тетрадь. Причиной стало невыполнение указаний и обращение на «ты».

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#Дети#Учитель#Березовский#Школа#Общество
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