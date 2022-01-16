Без вести пропавший уралец пролежал в снегу более пяти часов и остался жив

Полицейские выяснили, что горожанин пытался вызвать такси. Однако через некоторое время он аннулировал заказ и пошел в направлении дома пешком. Нашли его примерное в 600 метрах от заведения общепита. «Потеряшка» пролежал в сугробе более пяти часов и сильно окоченев, больше не мог говорить. Мать и сестра звонили на телефон, но руки мужчину не слушались.