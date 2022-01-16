TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Свердловчане смогут круглосуточно пожаловаться на плохую уборку снега

16 января 17:16
Фото: Максим БОТАЛОВ / 1mi
Для более качественной очистки дорог в Свердловской области заработали две «горячие линии».

В Свердловской области продолжается борьба со снегом. Чтобы выявить пробелы в очитке дорог регионального значения, а также для ее более качественного мониторинга, организована работа круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83.

По сообщению пресс-службы правительства региона, данная организация действует к тесном контакте с управлениями ГИБД, МЧС, региональным Гидрометом, и пассажирскими автотранспортными предприятиями. Еще замечания водителей принимают в областном управлении автомобильных дорог. Номер горячей линии: (343) 262-50-65.

Житель поселка Уралец взял уборку снега на улице в свои руки
Узнать подробнее

Ранее TagilCity сообщал о «Кулибине» из поселка Уралец. Устав от обещаний чиновников, мужчина прикрутил к своей мотособаке отвал и начал самостоятельно бороться с заснеженностью улицы.

Материалы по теме
В декабре инспекторы МО устранили почти 6 тысяч замечаний по уборке снегаНа плохую уборку снега в праздники жалуются жители Асбеста, Серова и Верхней СалдыЖитель поселка Уралец взял уборку снега на улице в свои руки
#Снег#Уборка снега#Свердловская область#Техника#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25