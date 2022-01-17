Квартиры в новостройках подорожали за год на 7,4% в Нижнем Тагиле

Posted 17 января 2022, 11:06
Published 17 января 2022, 11:06
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Средняя цена одного квадратного метра жилья в новостройках составляет 52,1 тысячи рублей. Такие данные приводит портал «Мир квартир» в своем исследовании.
В Екатеринбурге цена стала выше на 16,3%. Теперь там стоимость квадратного метра составляет 104,6 тысячи рублей. В Челябинске этот показатель вырос на 24,4% до 65,1 тысячи рублей.
В среднем по России цена метра в квартирах составляет 93,5 тысячи рублей. Она выросла на 32,3%.