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Posted 17 января 2022, 11:06

Published 17 января 2022, 11:06

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Квартиры в новостройках подорожали за год на 7,4% в Нижнем Тагиле

Квартиры в новостройках подорожали за год на 7,4% в Нижнем Тагиле

17 января 2022, 11:06
Фото: 1MI.
За последний год на первичном рынке Нижнего Тагила стоимость жилья увеличилась на 7,4%.

Средняя цена одного квадратного метра жилья в новостройках составляет 52,1 тысячи рублей. Такие данные приводит портал «Мир квартир» в своем исследовании.

В Екатеринбурге цена стала выше на 16,3%. Теперь там стоимость квадратного метра составляет 104,6 тысячи рублей. В Челябинске этот показатель вырос на 24,4% до 65,1 тысячи рублей.

В среднем по России цена метра в квартирах составляет 93,5 тысячи рублей. Она выросла на 32,3%.

Нижний Тагил попал в тройку городов России с самым дешевым жильем
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#Экономика#Нижний Тагил#Цены#Квартира
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