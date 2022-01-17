С борта Сочи — Екатеринбург сняли антимасочника

Posted 17 января 2022, 02:41
Published 17 января 2022, 02:41
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
При входе на борт самолета Сочи — Екатеринбург супругам сказали надеть медицинские маски, во избежания риска заражения коронавирусом, а также возможного его распространения. Уральцы пообщали это сделать как только займут свои места. Однако в итоге они оба дружно слукавили. Что и выяснилось уже при выезде лайнера на взлетно-посадочную полосу.
Бортпроводники сняли антимасочников на камеры мобильных и вызвали в самолет полицейских. После этого нарушителей правил пассажирских перевозок сняли с рейса, а воздушное судно отогнали на стоянку к аэровокзалу. Задержка рейса из-за конфликта составила более часа, сообщает Е1.
По закону мужчине грозит суд, что чревато привлечением к административной ответствености.