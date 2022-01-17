С борта Сочи — Екатеринбург сняли антимасочника

При входе на борт самолета Сочи — Екатеринбург супругам сказали надеть медицинские маски, во избежания риска заражения коронавирусом, а также возможного его распространения. Уральцы пообщали это сделать как только займут свои места. Однако в итоге они оба дружно слукавили. Что и выяснилось уже при выезде лайнера на взлетно-посадочную полосу.