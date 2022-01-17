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Posted 17 января 2022, 02:41

Published 17 января 2022, 02:41

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

С борта Сочи — Екатеринбург сняли антимасочника

С борта Сочи — Екатеринбург сняли антимасочника

17 января 2022, 02:41
Фото: 1MI.
Скандал на борту самолета рейса DP-339 авиакомпании «Победа» устроил мужчина, который вместе с женой направлялся из Сочи в Екатеринбург.

При входе на борт самолета Сочи — Екатеринбург супругам сказали надеть медицинские маски, во избежания риска заражения коронавирусом, а также возможного его распространения. Уральцы пообщали это сделать как только займут свои места. Однако в итоге они оба дружно слукавили. Что и выяснилось уже при выезде лайнера на взлетно-посадочную полосу.

Бортпроводники сняли антимасочников на камеры мобильных и вызвали в самолет полицейских. После этого нарушителей правил пассажирских перевозок сняли с рейса, а воздушное судно отогнали на стоянку к аэровокзалу. Задержка рейса из-за конфликта составила более часа, сообщает Е1.

По закону мужчине грозит суд, что чревато привлечением к административной ответствености.

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#Происшествия#Новости УрФО#Победа#Конфликт#Сочи#Пассажир#Рейс#Маска#Авиакомпания победа#Екатеринбург#Медицинские маски
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