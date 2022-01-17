Социологи оценили возможность ковидных протестов в России

В Агентстве стратегических коммуникаций (АСК) оценили вероятность забастовки среди россиян в 2022 году из-за ограничений, связанных с COVID-19, как низкую. Эксперты считают, что жители не будут выражать активное недовольство, так как на полноценные ограничения у властей нет «ни физических, ни психологических ресурсов»