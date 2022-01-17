Социологи оценили возможность ковидных протестов в России

Posted 17 января 2022,, 14:59
Published 17 января 2022,, 14:59
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Как сообщает издание NEWS.ru, темпы заболеваемости среди россиян стабильны и предсказуемы, поэтому новых более строгих ограничений не ожидается. Ведь ничего, кроме социального раздражения, это не вызовет.
От введения строгих ограничений правительство удерживает распространение штамма «омикрон», который, по информации экспертов, протекает в более лёгкой форме и способен заменить другие штаммы вируса.
Эксперты АСК выразили уверенность, что в нынешнем году Россия достигнет требуемых показателей по вакцинации против COVID-19.
По мнению авторов доклада, продолжение внедрения QR-кодов повысит влияние противников вакцинации. Они активнее станут пользоваться более жесткой риторикой, используя выражения «сегрегация», «геноцид», «чипизация» и «фашизм».
«Это по сути является коллективной сублимацией общественного недовольства существующим общественно-политическим строем, социальной политикой, формированием сословного общества», — заключили в АСК.