В Свердловской области выявили «омикрон» в Березовском

По словам Евгения Писцова, в больнице Березовского не лечат людей с COVID-19. Избежать проникновения «омикрона» в РФ было невозможно, как и его быстрого распространения. Первый случай выявили в начале декабря. «Омикрон» сейчас потихоньку охватывает все российские регионы. На данный момент их больше 40 уже. В ближайшие недели, скорее всего, в стране произойдет заметный прирост новых пациентов с коронавирусом.