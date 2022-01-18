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Posted 18 января 2022, 13:24

Published 18 января 2022, 13:24

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Каменщик погиб после падения в вентиляционную шахту на стройке в Екатеринбурге

Каменщик погиб после падения в вентиляционную шахту на стройке в Екатеринбурге

18 января 2022, 13:24
Фото: 1MI.
24-летний каменщик упал во время работ в вентиляционную шахту на стройке в Екатеринбурге. В результате он скончался в больнице.

Происшествие случилось 17 января 2022 года. На стройке на улице Академика Павлова 24-летний каменщик выполнял работы по кирпичной кладке. Сообщение в полицию поступило около 11 часов утра от медиков скорой помощи. Из-за нарушений, допущенных должностным лицом, ответственным за охрану труда, каменщик упал в вентиляционную шахту, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

С полученными травмами мужчина был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. В результате возбуждено уголовное дело по статье за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В отделении по связям УМВД Екатеринбурга уточнили, что погибший мужчина был выходцем из среднеазиатских республик. Он приехал в Россию на заработки.

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