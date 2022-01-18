Каменщик погиб после падения в вентиляционную шахту на стройке в Екатеринбурге

Происшествие случилось 17 января 2022 года. На стройке на улице Академика Павлова 24-летний каменщик выполнял работы по кирпичной кладке. Сообщение в полицию поступило около 11 часов утра от медиков скорой помощи. Из-за нарушений, допущенных должностным лицом, ответственным за охрану труда, каменщик упал в вентиляционную шахту, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.