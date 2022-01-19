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Posted 19 января 2022, 04:40

Published 19 января 2022, 04:40

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Гимназию № 161 в Екатеринбурге еще раз «заминировали»

Гимназию № 161 в Екатеринбурге еще раз «заминировали»

19 января 2022, 04:40
Фото: 1MI .
Утром 19 января в гимназию № 161 не впускали учащихся. Причиной этого стало очередное сообщение о минировании здания.

Неизвестный злоумышленник продолжает рассылать по Екатеринбургу анонимки с сообщением о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Очередное такое письмо уже в пятый раз получила многострадальная гимназия № 161, от которой никак не отвяжется террорист.

Первая смена сегодня, 19 января, была сорвана, сообщает Е1. Детей из-за возникшей угрозы даже не пустили на порог. Здание проверял кинолог с собакой. Родителям сказали подождать до 10.00. Они возмущены до предела, ведь гимназия рискует перейти на дистант.

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#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Минирование#Екатеринбург#Дистант#Дистанционное обучение
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