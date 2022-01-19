Гимназию № 161 в Екатеринбурге еще раз «заминировали»

Posted 19 января 2022, 04:40
Published 19 января 2022, 04:40
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Неизвестный злоумышленник продолжает рассылать по Екатеринбургу анонимки с сообщением о якобы заложенном в здании взрывном устройстве. Очередное такое письмо уже в пятый раз получила многострадальная гимназия № 161, от которой никак не отвяжется террорист.
Первая смена сегодня, 19 января, была сорвана, сообщает Е1. Детей из-за возникшей угрозы даже не пустили на порог. Здание проверял кинолог с собакой. Родителям сказали подождать до 10.00. Они возмущены до предела, ведь гимназия рискует перейти на дистант.