Посетила «Культуру зрения» по рекомендации коллеги. В первую очередь порадовало обслуживание. Оптометрист не только проверил зрение, но и спросил: какой образ жизни я веду, постоянно ли ношу очки, как часто провожу время за компьютером или за рулем. Сотрудники внимательно отнеслись к моим пожеланиям в выборе оправы, так как мне важно, чтобы очки были не только надежными, но и модными. Ношу уже несколько месяцев, и никаких нареканий, рассказала тагильчанка Ирина.