Российский инвестиционный форум отложили из-за ситуации с коронавирусом

Iz.ru сообщает, что заместитель председателя Правительства Российской Федерации, глава организационного комитета РИФ Дмитрий Чернышенко рассказал о продолжении работы по подготовке к проведению мероприятия. Он подчеркнул, что для экономики государства важным является привлечение инвестиций в субъекты РФ. По этой причине, несмотря на перенос сроков, правительство продолжает проработку повестки и деловой программы Российского инвестиционного форума с регионами дистанционно. «Как только улучшится эпидемиологическая ситуация, мы возобновим активную фазу подготовки и проведем форум на самом высоком уровне», - отметил Чернышенко.