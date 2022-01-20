ГК "Промомед" с помощью биотехнологий создала препарат "Радамин Виро" на основе РНК

Средство выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора, предназначенного для внутримышечного и подкожного введения с дозировкой 5 мг по 2, 3, 4 или 5 штук в упаковке, что соответствует терапевтическим схемам, актуальным на сегодняшний день.