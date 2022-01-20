Минеева обсудила перемещение грузового автотранспорта по Москве

По словам исполнительного директора Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольги Федоткиной, системы ГЛОНАСС и РНИС должны быть установлены на всех грузовиках, которыми владеют московские фирмы или собственники. Средства на эти цели можно взять из государственной казны. Бизнесмены, за свой счет оснастившие транспорт такими системами, должны получить компенсацию.