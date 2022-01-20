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Posted 20 января 2022, 04:05

Published 20 января 2022, 04:05

Modified 29 ноября 2024, 18:31

Updated 29 ноября 2024, 18:31

Пешеход погиб под колесами автомобиля на остановке у КРЗ в Нижнем Тагиле

Пешеход погиб под колесами автомобиля на остановке у КРЗ в Нижнем Тагиле

20 января 2022, 04:05
Фото: 1MI.
Пешеход погиб под колесами автомобиля на остановке у Котельно-радиаторного завода в Нижнем Тагиле. Происшествие случилось около 08.00 20 января.

На дороге лежало тело, сообщили TagilCity.ru очевидцы.

В результате ДТП погиб пешеход-мужчина. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, 4-летняя попала под колеса автомобиля 16 января в поселке Гари. Автомобиль «ВАЗ — 21102» ехал по улице Колхозная. 60-летний водитель не заметил девочку, которая выбежала из-за припаркованного автомобиля, она попала под колеса. Ребенка доставили в больницу с переломом бедра.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Пешеход#Погибшие
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