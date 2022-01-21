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Posted 21 января 2022, 11:28

Published 21 января 2022, 11:28

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Мужчина с молотком и угрозами ворвался в приют для собак под Екатеринбургом

Мужчина с молотком и угрозами ворвался в приют для собак под Екатеринбургом

21 января 2022, 11:28
Фото: 1MI.
Мужчина с молотком угрожал владелице собачьего приюта под Екатеринбургом. Он требовал вернуть щенка, который случайно попал на передержку.

Поздно вечером хозяйка варила для животных еду. Она открыла окно и услышала, как лают собаки. Они прыгали на ворота. Девушка пошла туда и увидела мужчину с молотком, рассказала в соцсетях Елена Маланина.

Мужчина, по словам Елены, пошел на нее и стал угрожать. Тогда она достала телефон для съемки, но нападавший спрятал молоток. Он утверждал, что владелица приюта украла у него собаку и угрожал, что убьет и животных, если она не вернет питомца, рассказывает Елена. Она добавила, что в багажнике мужчины лежал еще и топор.

Мужчина требовал вернуть щенка по кличке Мила. Она, по словам хозяйки, попала на передержку после того, как пару недель назад к ней обратились жители многоэтажного дома в Среднеуральске и рассказали, что несколько дней собака сидела привязанной на лестничной клетке.

На место скандала приехали сотрудники полиции, рассказал замначальника полиции Среднеуральска Расул Муслимов. Нападавший сбежал до их появления, но личность была установлена. Теперь мужчину допрашивают, пишет Е1.

Супруга напавшего на приют мужчины рассказала, что муж туда поехал от отчаяния ночью, потому что хозяйка не отдает и не показывает питомца. Она отметила, что они хотят вернуть Милу, которая потерялась во время прогулки, так как убежала с поводком. Кто-то, предполагает девушка, нашел щенка и привязал в подъезде. Молоток, по словам супруги, муж взял для самообороны.

Однако в приюте Милы не было, так как хозяйка уже отдала его другой семье, которая написала на нее встречное заявление.

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