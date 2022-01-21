Мужчина с молотком и угрозами ворвался в приют для собак под Екатеринбургом

Мужчина, по словам Елены, пошел на нее и стал угрожать. Тогда она достала телефон для съемки, но нападавший спрятал молоток. Он утверждал, что владелица приюта украла у него собаку и угрожал, что убьет и животных, если она не вернет питомца, рассказывает Елена. Она добавила, что в багажнике мужчины лежал еще и топор.