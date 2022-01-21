Мужчина зашел и умер в продуктовом магазине в поселке под Екатеринбургом

Posted 21 января 2022, 17:29
Published 21 января 2022, 17:29
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Один из очевидцев рассказал, что когда он зашел магазин, труп лежал вблизи входа, раскинув руки. Он отметил, что не заметил крови и следов насилия. Неподалеку ходили люди, а рядом стояли сотрудники, ждавшие «скорую помощь», сообщает Е1.
О том, что из-за инцидента проводится проверка, сообщили в СКР по Свердловской области. Предварительная информация гласит, что смерть была некриминальной.
Напомним, 10 января в парке «Народный» в Нижнем Тагиле прохожие наткнулись на замерзший труп. Это оказался 46-летний местный житель.