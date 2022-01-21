Мужчина зашел и умер в продуктовом магазине в поселке под Екатеринбургом

Один из очевидцев рассказал, что когда он зашел магазин, труп лежал вблизи входа, раскинув руки. Он отметил, что не заметил крови и следов насилия. Неподалеку ходили люди, а рядом стояли сотрудники, ждавшие «скорую помощь», сообщает Е1.