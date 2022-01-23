Человек погиб при пожаре в будке охранника в Екатеринбурге

Posted 23 января 2022, 11:42
Published 23 января 2022, 11:42
Modified 24 декабря 2024, 18:09
Updated 24 декабря 2024, 18:09
Возгорание произошло около 10:20 23 января в будке охранника на улице 40-летия Комсомола. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, площадь пожара составляла 30 квадратных метров.
Огонь был оперативно локализован. Во время разборки сгоревших конструкций, пожарные обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Причину трагедии устанавливают пожарные дознаватели. В тушении огня принимали участие девять человек и две единицы пожарной техники.