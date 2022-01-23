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Posted 23 января 2022, 11:42

Published 23 января 2022, 11:42

Modified 24 декабря 2024, 18:09

Updated 24 декабря 2024, 18:09

Человек погиб при пожаре в будке охранника в Екатеринбурге

Человек погиб при пожаре в будке охранника в Екатеринбурге

23 января 2022, 11:42
Фото: 1MI.
Труп мужчины был найден на месте пожара в сторожке охранника в Екатеринбурге.

Возгорание произошло около 10:20 23 января в будке охранника на улице 40-летия Комсомола. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, площадь пожара составляла 30 квадратных метров.

Огонь был оперативно локализован. Во время разборки сгоревших конструкций, пожарные обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Причину трагедии устанавливают пожарные дознаватели. В тушении огня принимали участие девять человек и две единицы пожарной техники.

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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Труп#Екатеринбург
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