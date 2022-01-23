Пожарным запретили ездить на красный после аварии с машиной МЧС в Каменске-Уральском

Местных жителей данная ситуация возмутила, они приняли сторону водителя пожарной машины и выступили с предложением дополнить распоряжение. Больше всего люди переживают, что пока пожарные расчеты будут стоять на светофорах, в огне пострадают горожане, сообщает Е1.