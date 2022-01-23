Пожарным запретили ездить на красный после аварии с машиной МЧС в Каменске-Уральском

Posted 23 января 2022, 05:41
Published 23 января 2022, 05:41
Modified 29 ноября 2024, 18:32
Updated 29 ноября 2024, 18:32
Местных жителей данная ситуация возмутила, они приняли сторону водителя пожарной машины и выступили с предложением дополнить распоряжение. Больше всего люди переживают, что пока пожарные расчеты будут стоять на светофорах, в огне пострадают горожане, сообщает Е1.
Само ДТП произошло утром 17 января на перекрестке улиц Суворова и Каменской. Ранее там же столкнулись другие две машины. В ГИБДД причиной инцидента назвали невнимательность водителей.
Там рассказал, что водитель машины Geely не предоставил преимущество машине спасателей, после чего случилось столкновение. Водитель «Урал» же не убедился, что маневры безопасны. В результате машины получили механические повреждения.
Напомним, водитель такси «Успех» — 62-летний житель Верхней Салды, пострадавший в ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле, умер от полученных травм.