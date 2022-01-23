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Posted 23 января 2022, 05:41

Published 23 января 2022, 05:41

Modified 29 ноября 2024, 18:32

Updated 29 ноября 2024, 18:32

Пожарным запретили ездить на красный после аварии с машиной МЧС в Каменске-Уральском

Пожарным запретили ездить на красный после аварии с машиной МЧС в Каменске-Уральском

23 января 2022, 05:41
Фото: 1MI.
ДТП, в котором пострадала машина МЧС, произошло в Каменске-Уральском. После этого вышло распоряжение, которое запрещает пожарным ехать на «красный» сигнал светофора. В ГУ МЧС по Свердловской области пообещали проверить информацию.

Местных жителей данная ситуация возмутила, они приняли сторону водителя пожарной машины и выступили с предложением дополнить распоряжение. Больше всего люди переживают, что пока пожарные расчеты будут стоять на светофорах, в огне пострадают горожане, сообщает Е1.

Само ДТП произошло утром 17 января на перекрестке улиц Суворова и Каменской. Ранее там же столкнулись другие две машины. В ГИБДД причиной инцидента назвали невнимательность водителей.

Там рассказал, что водитель машины Geely не предоставил преимущество машине спасателей, после чего случилось столкновение. Водитель «Урал» же не убедился, что маневры безопасны. В результате машины получили механические повреждения.

Напомним, водитель такси «Успех» — 62-летний житель Верхней Салды, пострадавший в ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле, умер от полученных травм.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Пожар#ДТП
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