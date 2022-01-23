Призеру Кубка мира вернули украденный в Екатеринбурге сноуборд

Антон поблагодарил в Instagram своих подписчиков, которые распространяли информацию о происшествии и помогали искать вора. По словам Мамаева, без их помощи доску стоимостью 90 тысяч он бы не вернул, так как ситуация была неоднозначная, и без резонанса ничего бы не получилось.