Призеру Кубка мира вернули украденный в Екатеринбурге сноуборд

Posted 23 января 2022, 13:33
Published 23 января 2022, 13:33
Modified 18 сентября 2022, 14:40
Updated 18 сентября 2022, 14:40
Антон поблагодарил в Instagram своих подписчиков, которые распространяли информацию о происшествии и помогали искать вора. По словам Мамаева, без их помощи доску стоимостью 90 тысяч он бы не вернул, так как ситуация была неоднозначная, и без резонанса ничего бы не получилось.
Напомним, что доску спортсмена украли, когда тот находился в кафе на Уктусе. Мужчина, также бывший в кафе, вышел и взял борд Мамаева, взамен оставив свой.