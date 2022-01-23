tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января 2022, 13:33

Published 23 января 2022, 13:33

Modified 18 сентября 2022, 14:40

Updated 18 сентября 2022, 14:40

Призеру Кубка мира вернули украденный в Екатеринбурге сноуборд

Призеру Кубка мира вернули украденный в Екатеринбурге сноуборд

23 января 2022, 13:33
Фото: 1MI.
Призеру Кубка мира Антону Мамаеву вернули сноуборд, украденный на Уктусе в Екатеринбурге.

Антон поблагодарил в Instagram своих подписчиков, которые распространяли информацию о происшествии и помогали искать вора. По словам Мамаева, без их помощи доску стоимостью 90 тысяч он бы не вернул, так как ситуация была неоднозначная, и без резонанса ничего бы не получилось.

Напомним, что доску спортсмена украли, когда тот находился в кафе на Уктусе. Мужчина, также бывший в кафе, вышел и взял борд Мамаева, взамен оставив свой.

Материалы по теме
Сноуборд призера Кубка мира за 90 тысяч украден в Екатеринбурге
#Общество#Новости УрФО#Кража#Уктус#Сноуборд#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика