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Posted 25 января 2022, 11:28

Published 25 января 2022, 11:28

Modified 18 сентября 2022, 14:42

Updated 18 сентября 2022, 14:42

Крупнейший за несколько лет выброс вредных веществ произошел в Нижнем Тагиле

Крупнейший за несколько лет выброс вредных веществ произошел в Нижнем Тагиле

25 января 2022, 11:28
Фото: 1MI.
Крупнейший за последние годы выброс вредных веществ был зафиксирован «Уральским УГМС» в Нижнем Тагиле.

Посты наблюдения службы зафиксировали превышения сероводорода в воздухе в 15 раз, что, по градации Росгидромета, соответствует максимальной четвертой категории уровня загрязнения.

Концентрация токсичного вещества начала повышаться 15 января, достигнув пика в 17.00 следующего дня, когда станция на Красном Камне показала превышение нормы сероводорода в 15 раз. Показали превышения и два других поста Уральского УГМС: на Вагонке — в 10,3 раза и Тагилстрое — в 4,5 раза.

Близкое к такому загрязнение воздуха сероводородом в минувшем году, по информации Уральского УГМС, было зафиксировано лишь однажды — 22 декабря.

Напомним, что при замерах воздуха на ж/д вокзале в Нижнем Тагиле редакцией TagilCity.ru 10 января газоанализатор показал превышение сероводорода в 16 раз.

Сероводород относится к веществам третьего класса опасности, так как при длительном и систематическом воздействии может привести к иммунодефициту, заболеваниям легочной системы и неврозам. Взаимодействуя с другими загрязнителями, сероводород может превращаться в серную кислоту. Основным источником выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год.

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#Нижний Тагил#Экология#Здоровье#Загрязнение#Сероводород
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