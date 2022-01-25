Начать забастовку из-за высоких штрафов готовы ассенизаторы в Екатеринбурге

Отходы сливаются на очистных станциях на Химмаше и на севере. Один из предпринимателей рассказывает, что его доход за месяц в среднем составляет 50 тысяч рублей. При этом в квитанции ему прислали штраф почти в 400 тысяч рублей. По его словам, другие предприниматели тоже их получают и суммы могут доходить до одного миллиона, пишет Е1.