tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января 2022, 07:30

Published 25 января 2022, 07:30

Modified 18 сентября 2022, 14:42

Updated 18 сентября 2022, 14:42

Тагильский врач получил почетную грамоту от губернатора Свердловской области

Тагильский врач получил почетную грамоту от губернатора Свердловской области

25 января 2022, 07:30
Фото: 1MI.
Заведующий патологоанатомическим отделением ГБ № 1 Константин Леонидович Лескин был удостоен Почетной грамоты губернатора Свердловской области.

Награда была получена медиком по инициативе главврача больницы Александра Павловских и ходатайству Министерства здравоохранения Свердловской области. Лескин награжден за многолетний труд и высокий профессионализм, а также вклад в развитие медицины в регионе.

Константин Лескин окончил медуниверситет в 1988 году. Он пришел работать в ГБ № 1 в 2012 году. С ноября 2012 года он возглавляет патологанатомическое отделение.

Константин Леонидович талантливый специалист, профессионал высочайшего уровня, достойный руководитель, уважаемый в коллективе, в медицинском сообществе и среди горожан. Прижизненная диагностика — значительный раздел работы по данной специальности, помогает поставить точный диагноз, а значит подобрать правильное, эффективное лечение. Этой работой он помог правильно поставить диагноз тысячам пациентов, чем сохранил множество человеческих жизней, подчеркнул главный врач Александр Павловских.

Лескину была вручена грамота и специальный нагрудный знак.

#Общество#Нижний Тагил#Больница#Награждение#Врачи#ЦГБ №1
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика