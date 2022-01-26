Дефицит врачей в больнице Североуральска достиг рекордных 42%

Например, персональный коэффициент у водителей скорой помощи в Нижнем Тагиле — 2,7, а у нас — 0,5 (он устанавливается на усмотрение главврача), к тому же нам не платят носилочные. Я работаю третий год, а мне до сих пор не выдали спецодежду,пояснил собеседник.