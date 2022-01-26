За взятку от пьяного водителя экс-инспектор ДПС из Екатеринбурга пойдет под суд

Posted 26 января 2022, 13:41
Published 26 января 2022, 13:41
Modified 29 ноября 2024, 18:31
Updated 29 ноября 2024, 18:31
Как полагает следствие, 11 июня минувшего года 38-летний обвиняемый остановил нетрезвого водителя на улице Самокатной в областной столице, взял с него 8 тысяч рублей за непривличение любителя выпить за рулем к ответственности и отпустил.
Чуть позже мужчина, давший взятку, обратился в правоохранительные органы и сознался в даче взятке, в связи с чем он освобожден от уголовной ответственности. Уголовное дело о мелком взяточничестве в отношении бывшего инспектора ГИБДД передано в суд, сообщили в пресс-службе областного СК.
Руководитель обвиняемого был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.