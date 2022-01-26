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Posted 26 января 2022, 13:41

Published 26 января 2022, 13:41

Modified 29 ноября 2024, 18:31

Updated 29 ноября 2024, 18:31

За взятку от пьяного водителя экс-инспектор ДПС из Екатеринбурга пойдет под суд

За взятку от пьяного водителя экс-инспектор ДПС из Екатеринбурга пойдет под суд

26 января 2022, 13:41
Фото: 1MI.
Бывшего инспектор ДПС из Екатеринбурга будут судить за взятку в 8 тысяч от пьяного водителя.

Как полагает следствие, 11 июня минувшего года 38-летний обвиняемый остановил нетрезвого водителя на улице Самокатной в областной столице, взял с него 8 тысяч рублей за непривличение любителя выпить за рулем к ответственности и отпустил.

Чуть позже мужчина, давший взятку, обратился в правоохранительные органы и сознался в даче взятке, в связи с чем он освобожден от уголовной ответственности. Уголовное дело о мелком взяточничестве в отношении бывшего инспектора ГИБДД передано в суд, сообщили в пресс-службе областного СК.

Руководитель обвиняемого был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Взятка#Пьяный водитель#ДПС
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