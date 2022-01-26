За взятку от пьяного водителя экс-инспектор ДПС из Екатеринбурга пойдет под суд

Чуть позже мужчина, давший взятку, обратился в правоохранительные органы и сознался в даче взятке, в связи с чем он освобожден от уголовной ответственности. Уголовное дело о мелком взяточничестве в отношении бывшего инспектора ГИБДД передано в суд, сообщили в пресс-службе областного СК.