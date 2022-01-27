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Posted 27 января 2022,, 07:34

Published 27 января 2022,, 07:34

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

«Госуслуги» и «ВКонтакте» признали социально значимыми ресурсами

27 января 2022, 07:34
Портал «Госуслуги» и социальную сеть «ВКонтакте» внесли в список социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет». Данное решение приняли члены комиссии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в ходе заседания 26 января.

Проект разрабатывают во исполнение закона «О доступном интернете». Его президент Владимир Путин подписал второго июля прошлого года. Документ предусматривает, что операторы связи станут бесплатно предоставлять россиянам доступ к списку социально значимых сайтов и сервисов. Кабинет министров сам устанавливает правила формирования перечня, критерии отбора и требования к владельцам порталов. Эксперимент Минцифры по предоставлению доступа операторы проводной и мобильной связи начали первого апреля 2020 года. Пользователям предоставляют бесплатный доступ к 371 сайту и сервису. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отметим, что 29 декабря минувшего года была утверждена комиссия из 30 человек под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Последний курирует в правительстве вопросы госполитики в области СМИ и массовых коммуникаций. Членам комиссии нужно определить, кого включить в перечень социально значимых ресурсов. Подчеркнем, что для попадания в список ресурс должен иметь не менее 5 000 страниц органов власти, а также страниц государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов.

На данный момент в соцсети «ВКонтакте» прошли регистрацию свыше 70 миллионов россиян и более 35 000 страниц различных государственных органов. Внесение ресурса в перечень даст возможность пользователям даже при нулевом балансе быть на связи и отправлять сообщение о помощи или узнавать важные сведения о своем муниципалитете. Вместе с тем риск оказаться на страницах мошенников сводится к минимуму, так как официальные страницы тех или иных структур получают особые метки подтверждения.

#Общество
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