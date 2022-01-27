«Госуслуги» и «ВКонтакте» признали социально значимыми ресурсами

На данный момент в соцсети «ВКонтакте» прошли регистрацию свыше 70 миллионов россиян и более 35 000 страниц различных государственных органов. Внесение ресурса в перечень даст возможность пользователям даже при нулевом балансе быть на связи и отправлять сообщение о помощи или узнавать важные сведения о своем муниципалитете. Вместе с тем риск оказаться на страницах мошенников сводится к минимуму, так как официальные страницы тех или иных структур получают особые метки подтверждения.