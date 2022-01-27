«Госуслуги» и «ВКонтакте» признали социально значимыми ресурсами

Posted 27 января 2022,, 07:34
Published 27 января 2022,, 07:34
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Проект разрабатывают во исполнение закона «О доступном интернете». Его президент Владимир Путин подписал второго июля прошлого года. Документ предусматривает, что операторы связи станут бесплатно предоставлять россиянам доступ к списку социально значимых сайтов и сервисов. Кабинет министров сам устанавливает правила формирования перечня, критерии отбора и требования к владельцам порталов. Эксперимент Минцифры по предоставлению доступа операторы проводной и мобильной связи начали первого апреля 2020 года. Пользователям предоставляют бесплатный доступ к 371 сайту и сервису. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отметим, что 29 декабря минувшего года была утверждена комиссия из 30 человек под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Последний курирует в правительстве вопросы госполитики в области СМИ и массовых коммуникаций. Членам комиссии нужно определить, кого включить в перечень социально значимых ресурсов. Подчеркнем, что для попадания в список ресурс должен иметь не менее 5 000 страниц органов власти, а также страниц государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов.
На данный момент в соцсети «ВКонтакте» прошли регистрацию свыше 70 миллионов россиян и более 35 000 страниц различных государственных органов. Внесение ресурса в перечень даст возможность пользователям даже при нулевом балансе быть на связи и отправлять сообщение о помощи или узнавать важные сведения о своем муниципалитете. Вместе с тем риск оказаться на страницах мошенников сводится к минимуму, так как официальные страницы тех или иных структур получают особые метки подтверждения.