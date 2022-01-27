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Posted 27 января 2022,, 12:32

Published 27 января 2022,, 12:32

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Прыгун с трамплина Илья Маньков рассказал об Олимпиаде в Пекине

27 января 2022, 12:32
Житель Нижнего Тагила — 18-летний прыгун с трамплина Илья Маньков — рассказал журналистам о своей спортивной карьере.

Атлет демонстрирует отличные результаты. Об этом информирует «КП-Урал».

Несмотря на юный возраст Маньков уже успел поучаствовать в юношеских Олимпийских играх 2020 года, победить на первенстве России и пробиться в состав взрослой команды, выступающей на этапах Кубка Мира.

Спортсмен признался, что для семьи стало неожиданностью, когда его включили в олимпийский состав. Илью поддерживают мать и старшая сестра. Его команда сейчас находится на финальном сборе в австрийском Рамзау. Она приедет в олимпийскую столицу 31 января. Прыжки начнутся пятого февраля. Маньков точно выступит в личном первенстве. От результатов будет зависеть попадет ли он в командные состязания.

Перед выступлением Илья старается отвлечься. Он играет в футбол, баскетбол и другие игры. За несколько минут до прыжка спортсмен делает дыхательную гимнастику.

Илье Манькову обидно, что российская сборная не сможет выступить под национальным символом. Атлетам важно видеть триколор на церемонии открытия и закрытия. Пока это невозможно, и они чувствуют себя обделенными. Уральский прыгун еще не видел олимпийскую экипировку. На ней тоже не будет российского флага.

#Спорт
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