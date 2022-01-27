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Posted 27 января 2022, 02:52

Published 27 января 2022, 02:52

Modified 19 июня 2022, 18:00

Updated 19 июня 2022, 18:00

Свердловская область планирует обновить общественный транспорт до 2030 года

Свердловская область планирует обновить общественный транспорт до 2030 года

27 января 2022, 02:52
Фото: 1MI .
Свердловская область может принять участие в федеральной программе развития общественного транспорта. Это позволит обновить парк техники и улучшить травмвайную инфраструктуру.

Федеральная программа развития общественного транспорта позволяет регионам России осуществлять обновление подвижного состава автопарков и депо. Но целевые денежные средства направляются не только на это. Они играют важную роль в благоустройстве например, трамвайных линий. Об этом и многом другом 26 января рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, уже к 2030 году городские агломерации Среднего Урала смогут обновить 100% автобусов большого класса и 80% трамвайной инфраструктуры. Но для этого нужно одно — чтобы регион участвовал в федеральной программе, которую планируют утвердить к 1 марта этого года. О чем заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в ходе совещания о реализации инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Разработка концепции, с его слов, проводится в рамках инициативы «Мобильный город».

Евгений Куйвашев видит здесь большие перспективы. Анонсируя сказанное Хуснуллиным, он заявил о возможном запуске электричек сразу в восьми агломерациях. И привел в пример маршрут пригородного поезда «Екатеринбург — Новокольцовский», который по его мнению, подходит под условия федеральной программы. Кстати, правительству региона уже поручено скорректировать документацию, чтобы без промедления войти в «Мобильный город», как только эта инициатива будет утверждена «наверху».

Такую возможность упускать нельзя, подчеркнул губернатор на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Свердловская область по линии федерального финансирования в 2018 году получила 169 автобусов к Чемпионату мира по футболу. А в 2020 и 2021 годах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приобрела еще 117 новых автобусов большой вместимости для Екатеринбурга. Автобусный парк столицы Среднего Урала обновлен уже на 70%.

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#Транспорт#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Общественный транспорт#Екатеринбург
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