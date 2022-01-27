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Posted 27 января 2022,, 12:34

Published 27 января 2022,, 12:34

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

В Екатеринбурге цыган сбежал от приставов в мороз в домашней одежде

В Екатеринбурге цыган сбежал от приставов в мороз в домашней одежде

27 января 2022, 12:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В административном центре Свердловской области судебные приставы приехали в Цыганский поселок, чтобы арестовать машину неплательщика по кредиту.

Мужчина, увидев приставов, в мороз попытался сбежать от них в домашней одежде. Об этом информирует «КП-Урал».

Приставы хотели арестовать «Ладу Гранта» должника. Мужчина не оплачивал кредит, взятый на покупку этого автомобиля. Однако неплательщик успел запрыгнуть в машину и уехать.

Через некоторое время житель цыганского поселка все же вернулся, наверное замерз. У дома его дожидались приставы. На авто наложили арест, и передали его банку. Если водитель не расплатится, то его машина «уйдет с молотка».

#Общество
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