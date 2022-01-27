В Екатеринбурге цыган сбежал от приставов в мороз в домашней одежде

Posted 27 января 2022,, 12:34
Published 27 января 2022,, 12:34
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Мужчина, увидев приставов, в мороз попытался сбежать от них в домашней одежде. Об этом информирует «КП-Урал».
Приставы хотели арестовать «Ладу Гранта» должника. Мужчина не оплачивал кредит, взятый на покупку этого автомобиля. Однако неплательщик успел запрыгнуть в машину и уехать.
Через некоторое время житель цыганского поселка все же вернулся, наверное замерз. У дома его дожидались приставы. На авто наложили арест, и передали его банку. Если водитель не расплатится, то его машина «уйдет с молотка».