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Posted 28 января 2022, 07:43

Published 28 января 2022, 07:43

Modified 29 ноября 2024, 18:32

Updated 29 ноября 2024, 18:32

Экстренно приземлился самолет из Самарканда в Екатеринбурге из-за разгерметизации

Экстренно приземлился самолет из Самарканда в Екатеринбурге из-за разгерметизации

28 января 2022, 07:43
Фото: 1MI.
Утром экстренно приземлился самолет из Самарканда в Екатеринбурге. Причиной стала сработка датчика разгерметизации.

Командир сообщил о том, что на борту произошла техническая неисправность. По предварительной информации, сработал датчик разгерметизации, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Экстренные службы приняли борт в полной готовности. Посадка прошла успешно, добавили в прокуратуре. Там уточнили, что на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа.

На данный момент проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

#Происшествия#Новости УрФО#Самолет#Екатеринбург
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