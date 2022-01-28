Экстренно приземлился самолет из Самарканда в Екатеринбурге из-за разгерметизации

Posted 28 января 2022, 07:43
Published 28 января 2022, 07:43
Modified 29 ноября 2024, 18:32
Updated 29 ноября 2024, 18:32
Командир сообщил о том, что на борту произошла техническая неисправность. По предварительной информации, сработал датчик разгерметизации, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Экстренные службы приняли борт в полной готовности. Посадка прошла успешно, добавили в прокуратуре. Там уточнили, что на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа.
На данный момент проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.